Meret super con il Milan: “Spalletti non avrebbe scommesso nulla sulla capacità di rigenerarsi”

Alex Meret è stato uno dei grandi protagonisti di Milan-Napoli, Luciano Spalletti ad inizio stagione non credeva molto nel suo carattere. Le qualità tecniche nessuno le ha mai negate, ma Spalletti aveva fatto capire subito dopo la fine della scorsa stagione di volere un portiere diverso, uno che avesse più personalità e sapesse giocare meglio con i piedi. Da qui la lunga rincorsa a Kepa e soprattutto Navas.

La società ci ha provato senza però crucciarsi quando non è riuscita a centrare gli obiettivi, anche perché De Laurentiis ha sempre voluto puntare su Meret come primo portiere, anche ai tempi di Ancelotti e Gattuso.

Meret si prende il Napoli, Spalletti era dubbioso

Ecco quanto scrive Corriere della Sera sul ritorno prepotente di Meret tra i protagonisti del Napoli: “Nulla è per caso: l’allenatore ha rivoluzionato il suo mondo partenopeo, trasformando le

necessità in virtù. Voleva incatenarsi per trattenere Koulibaly, salvo poi assecondare le ambizioni del suo giocatore preferito («dovrebbero essere tutti come lui») e puntare sul coreano Kim; non avrebbe scommesso un euro sulla capacità (più mentale che tecnica) rigenerativa di Meret, portiere protagonista a San Siro e non solo. Gli ha messo e tolto la valigia tra le mani, senza mai nascondergli che fino all’ultimo giorno di mercato avrebbe aspettato il 37enne Navas dal Psg. Il portiere è stato fermo, lucido. Presente“.