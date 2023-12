La soffiata di mercato: “La Juventus corteggia un giocatore del Napoli”

Rivelazioni di Paolo Palermo: La Juve corteggia Anguissa del Napoli. Critiche a De Laurentiis. Scopri il retroscena che agita il calciomercato.

Nelle ultime dichiarazioni rilasciate dal procuratore napoletano Paolo Palermo a Radio Crc, emergono dettagli sorprendenti sul mercato calcistico che coinvolgono la Juventus e il Napoli.

Palermo ha aperto il sipario parlando dell’attualità del Napoli e della sua stima per De Laurentiis come imprenditore. Tuttavia, ha sollevato dubbi sulla gestione calcistica del presidente, suggerendo che avrebbe potuto optare per uno dei migliori direttori sportivi d’Italia.

Il procuratore ha dichiarato: “De Laurentiis è un grande imprenditore, lo ammiro, ma il calcio è una materia diversa. Sarebbe stato meglio prendere uno dei migliori direttori sportivi d’Italia. Non conosco De Laurentiis personalmente. Quando parlo dentro le mie parole c’è una buona dose di tifoso. Noi siamo contenti della forza e dell’abilità di De Laurentiis”.

Palermo ha anche espresso preoccupazione per la tendenza del presidente a voler gestire tutto personalmente: “Però, mi sembra che abbia sempre paura di qualcuno e voglia fare tutto lui.”

Inoltre, il procuratore ha fatto luce sulla situazione dell’allenatore Mazzarri, indicandolo come il candidato più probabile per la riconferma. Ha elogiato la sua capacità di ricompattare l’ambiente e ha sottolineato la solidità della squadra, escludendo Kvaratskhelia e Politano.

“Mazzarri? Credo che sia il candidato ad essere riconfermato perché sta facendo abbastanza bene. Ha ricompattato l’ambiente e non è l’ultimo arrivato. Tolti Kvaratskhelia e Politano, il Napoli ha tutti calciatori con i quali può fare il 3-5-2”.

Il momento clou delle dichiarazioni di Palermo è giunto quando ha rivelato un retroscena di mercato: “Io penso che a breve avremo anche un mezzo problema Anguissa, ho avuto una soffiata sulla Juve che lo sta corteggiando.”