Sky – Milik alla Roma: totale divergenza sul prezzo del giocatore

Ultime notizie di mercato su Arek Milik alla Roma. Il calciatore è bloccato, così com’è bloccato lo scambio con Cengiz Under.

L’incastro Dzeko alla Juve, Milik alla Roma e Under al Napoli non riesce a chiudersi. Secondo Sky in questo momento i bianconeri stanno continuando a valutare Suarez, ma si sono mossi anche su Giroud. Questo perché Dzeko non preme per andare via. Il bosniaco ha un accordo con i bianconeri ma non è va dalla “dirigenza a chiedere di essere ceduto, perché a Roma sta bene”. Dunque senza l’uscita di Dzeko, allora non si fa l’affare Milik.

Inoltre durante lo speciale calciomercato in onda su Sky, viene sottolineato come in questo momento sia in bilico anche lo scambio con Under. L’idea originaria era quella di cedere Milik alla Roma e portare Under al Napoli, ma se questo scambio non si conclude allora cambiano le cose. La Roma, infatti, fa una valutazione del polacco totalmente diversa rispetta a quelle che fa Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli continua a chiedere 35 milioni di euro, mentre i giallorossi non vogliono spendere quei soldi per un giocatore in scadenza di contratto nel 2021.