De Laurentiis positivo al covid 19. Il patron del Napoli era reduce da una forma di polmonite. Voci interne parlano di un possibile ricovero.

Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Covid-19, come ha raccontato napolipiu.com. Il patron del Napoli ieri ha partecipato all’assemblea di Lega Serie A. De Laurentiis avrebbe raccontato ai colleghi di non sentirsi tanto bene.

Una sensazione di malessere che De Laurentiis aveva associato all’aver mangiato delle ostriche.

De Laurentiis questa mattina è risultati positivo al Coronavirus , il presidente del calcio Napoli, non sarebbe asintomatico, nei mesi scorsi il patron è stato affetto da una forma di polmonite che lo ha costretto alle cure dei sanitari. Per ora le condizioni di De Laurentiis sono stazionarie, ma secondo voci interne si valuta anche la possibilità di un ricovero in una struttura ospedaliera della capitale.

Oltre a De Laurentiis, secondo le ultime indiscrezioni sarebbero positivi al Coronavirus anche un familiare e un dirigente del calcio Napoli.

Non è dato sapere se De Laurentiis sia l’unico presidente di serie A positivo al Covid 19, considerando che nella riunione di lega, molti partecipanti sono stati a stretto contatto senza le dovute precauzioni.

Secondo quanto rivela il quotidiano La Repubblica, De Laurentiis, non ha atteso l’esito del tampone effettuato ieri, decidendo di partecipare comunque all’assemblea. Gli altri presidenti sarebbero stati informati soltanto dopo le 20.