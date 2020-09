Parla il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis dopo essere stato trovato positivo al coronavirus, il patron ha incontrato 50 persone.

Il lungo viaggio da Capri a Milano per la riunione di Lega, poi Aurelio De Laurentiis ha scoperto di essere positivo al coronavirus. Il patron azzurro si difende e fa sapere che quando si è messo in viaggio non aveva alcun sintomo, solo qualche problema allo stomaco. Attribuito alle ostriche mangiate. Insomma il numero uno del Napoli non aveva alcun problema quando è arrivato in Lega, tanto che ha dato anche un passaggio al presidente del Benevento Oreste Vigorito al ritorno. Poco prima aveva parlato anche coi giornalisti, senza manifestare nessun problema di salute. Ieri De Laurentiis è stato trasportato a Roma, al Gemelli per tenere sotto costante osservazione le sue condizioni di salute.

De Laurentiis positivo al coronavirus: ultime notizie