SKY Di Canio suona l’Allarme: “Napoli, il Giocattolo si è Rotto”

L’ex attaccante e attuale opinionista di Sky Sport, Paolo Di Canio, esprime preoccupazione per le prestazioni del Napoli sotto la guida di Rudi Garcia. Secondo Di Canio, il Napoli sta perdendo troppo terreno rispetto all’Inter.

CALCIO NAPOLI. Paolo Di Canio, ex attaccante di squadre come Napoli, Lazio, West Ham e Juventus, e ora opinionista per Sky Sport, ha condiviso le sue preoccupazioni sullo stato attuale del Napoli. Durante la trasmissione ‘Sky Calcio Club‘, Di Canio ha espresso il suo punto di vista sul campionato di Serie A e sulle prestazioni del Napoli sotto la guida di Rudi Garcia.

SKY, IL COMMENTO DI DI CANIO SUL NAPOLI DI GARCIA

“Vedo l’Inter più matura delle altre squadre“, ha detto Di Canio, sottolineando che il centrocampo dell’Inter, con l’aggiunta di Davide Frattesi, è ora in grado di “far male a chiunque”. Questo commento arriva in un momento in cui l’Inter è in testa alla classifica di Serie A con punteggio pieno, mentre il Napoli occupa la settima posizione con solo otto punti in cinque partite.

“Si è Rotto il Giocattolo”

Di Canio non ha esitato a criticare la gestione di Rudi Garcia al Napoli. “A Napoli, si sta smontando il giocattolo: si stanno smontando da soli, in questo avvio di stagione“, ha affermato l’ex attaccante azzurro. Queste parole pesanti suggeriscono che, secondo Di Canio, il Napoli sta perdendo la sua identità e la sua forza, proprio mentre l’Inter sembra aver trovato la sua.

Un Avvio di Stagione Preoccupante

Con solo otto punti in cinque partite, il Napoli è attualmente a sette punti dalla capolista Inter. Questo divario è motivo di preoccupazione per i tifosi e, evidentemente, anche per gli esperti come Di Canio.