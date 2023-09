Esposito: “De Laurentiis Deve Cacciare Garcia Ora!'”

Paolo Esposito, critica aspramente l’allenatore del Napoli, Rudi Garcia, dopo il pareggio contro il Bologna. Esposito chiede un intervento immediato da parte del presidente De Laurentiis.

CALCIO NAPOLI. Dopo l’ennesimo pareggio del Napoli, questa volta contro il Bologna, le critiche nei confronti dell’allenatore Rudi Garcia si intensificano. Paolo Esposito, giornalista e ideatore del programma televisivo Area di Rigore, non ha usato mezzi termini per esprimere la sua insoddisfazione.

Esposito contro Garcia

Esposito ha attaccato Garcia, sebbene senza nominarlo direttamente, affermando: “Prima lo si caccia, meglio è per il Napoli. Questo signore non sa leggere la partita in corso. Ha snaturato il Napoli della scorsa stagione. Questo Napoli non ha un’identità di gioco“. Le parole di Esposito riflettono un sentimento crescente tra i tifosi e gli osservatori: che il Napoli sotto Garcia è un’ombra della squadra che era una volta.

Sostituzioni Incomprensibili

Esposito ha anche criticato le scelte di Garcia durante la partita, in particolare la sostituzione di Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen. “Come si può sostituire i due giocatori più forti del Napoli, che tra l’altro, ne avevano ancora e potevano essere decisivi negli ultimi minuti?”, ha scritto un furioso Esposito sui social media.

Appello a De Laurentiis

L’ultima freccia di Esposito è diretta al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. “Sia decisionista prima che sia troppo tardi!”, ha esclamato. Esposito suggerisce che se De Laurentiis non agisce ora, potrebbe essere troppo tardi per salvare la stagione del Napoli.

In conclusione, mentre il Napoli continua a lottare per ritrovare la sua forma, le voci critiche come quella di Paolo Esposito diventano sempre più forti. Resta da vedere se De Laurentiis ascolterà questi appelli e farà una mossa così drastica come sostituire l’allenatore.