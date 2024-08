Simeone: Napoli rifiuta due offerte! Conte lo blinda

Simeone resta al Napoli nonostante le offerte di Genoa e Betis. Conte lo blinda: si gioca il posto con Raspadori. Le ultime sul calciomercato azzurro.

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il mercato del Napoli regala un’inaspettata svolta: Giovanni Simeone, dato per partente fino a poche settimane fa, potrebbe ora diventare una pedina fondamentale nello scacchiere di Antonio Conte.

Napoli dice no a Genoa e Betis: Simeone verso la permanenza

Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli ha ricevuto e prontamente rifiutato le offerte di Genoa e Betis Siviglia per il Cholito. Una mossa che segnala un cambio di rotta nelle strategie azzurre.

Le gerarchie in attacco sembrano essere cambiate. Cheddira non ha convinto appieno Conte durante il ritiro, mentre l’arrivo di Lukaku tarda a concretizzarsi. Anche Raspadori, attualmente in pole per il ruolo di centravanti, non sembra offrire garanzie sufficienti.

Verona nel mirino: Simeone si gioca il posto

Il Cholito avrà ora l’opportunità di giocarsi le sue carte. Già dalla prossima sfida contro il Verona, Simeone potrebbe contendere a Raspadori una maglia da titolare, in quello che si preannuncia come un testa a testa intrigante.

Con Lukaku ancora in standby, Simeone potrebbe rivelarsi la prima alternativa nel reparto offensivo azzurro. Un’inversione di tendenza che dimostra come nel calcio, e soprattutto nel mercato, nulla sia mai scontato.

I tifosi del Napoli attendono con trepidazione di vedere quale sarà la scelta di Conte per l’attacco contro il Verona. Simeone, dal canto suo, sembra pronto a cogliere questa inaspettata opportunità per dimostrare il suo valore.