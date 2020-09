Shevchenko: “Fidatevi di Gattuso è molto preparato. Il Napoli lotterà per lo scudetto”

Shevchenko tifa Gattuso. L’ex attaccante del Milan parla del tecnico partenopeo e inserisce il Napoli nella griglia scudetto.

Andriy Shevchenko crede in Gattuso e nel suo Napoli. L’ex bomber del Milan ha rilasciato una lunga intervista alla gazzetta dello sport.

Shevchenko ha toccato vari argomenti tra i quali l’amico Gennaro Gattuso e la lotta scudetto in serie A. Ecco le sue parole

“Non sono d’accordo con Van Gaal, non penso che i grandi giocatori non possano diventare ottimi allenatori. Magari era vero in passato, negli ultimi vent’anni molte cose sono cambiate. Ci sono ex giocatori preparati, che non si affidano solo al carisma. Penso a Zidane, Guardiola, ma anche a Gattuso“.

Shevchenko Su Gattuso ha poi aggiunto: “Rino è un tecnico molto preparato. Scudetto? La lotta sarà più interessante. Conte sta lavorando bene, la squadra è competitiva, si è già avvicinata alla Juve e mi aspetto un campionato più combattuto. Perché c’è sempre la Lazio, c’è il Napoli, c’è l’Atalanta, una squadra incredibile. E poi c’è il Milan che si è rafforzato”.

L’ex attaccante ucraino, con l’amico Gattuso conquistò una Champions dal sapore speciale, battendo proprio la Juventus.