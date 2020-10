Luigi De Magistris ospite di Lucia Annunziata parla degli scontri di Napoli. Secondo la conduttrice il sindaco preferisce stare in tv.

Mentre a Napoli scoppia la rivolta contro il coprifuoco e la prospettiva di lockdown il sindaco Luigi De Magistris è in diretta su Rai 3 a “Titolo Quinto”. Lucia Annunziata lo incalza: “Non è meglio che vada in città invece di stare in TV?”. Lui fa capire che preferisce stare in studio.

Ha scatenato un’ondata di critiche sui social il fatto che il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, fosse ospite in diretta del programma Titolo Quinto, su Rai3, mentre nella sua città infuriava la protesta contro il coprifuoco anti-Covid.

Il primo cittadino ha risposto con un certo imbarazzo alla domanda di Luca Annunziata, la quale gli chiedeva come mai, in un momento così critico per Napoli, lui fosse in televisione a parlare e non al suo posto di lavoro.