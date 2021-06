Luciano Spalletti ha chiesto al Napoli di acquistare Emerson Palmieri dal Chelsea. La notizia di una trattativa già avviata viene data da Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato che su twitter offre dettagli su questa soluzione di mercato. Fino ad ora si era parlato di un interessamento da parte del club napoletano, ma mai di una vera e propria trattativa tra i due club. Emerson Palmieri è la prima scelta in casa Napoli anche perché Spalletti ha già lavorato con il calciatore ai tempi dell’Inter. L’esterno basso di sinistra ora è impegnato con la Nazionale di Mancini agli Europei di calcio ma vuole cambiare squadra, anche perché al Chelsea ha giocato pochissimo e sa di essere fuori dai programmi tecnici di allenatore e società.

Emerson Palmieri al Napoli: le ultime novità

Ecco quanto scrive Schira su twitter a proposito della trattativa per il terzino sinistro: “Emerson Palmieri è ancora la prima scelta del Napoli come nuovo terzino sinistro. Glielo ha chiesto Spalletti 3 settimane fa. Trattative in corso con il Chelsea per cercare di trovare un accordo. Emerson vuole tornare in Serie A e il Napoli sarebbe una soluzione perfetta per lui”.

Resta il problema di trovare l’accordo tra il Napoli ed il Cheslea. Il club di Aurelio De Laurentiis punta ad un prestito in stile Bakayoko, quello di Abramovic vorrebbe una cessione a titolo definitivo. Intanto il Napoli si sta cautelando pensando anche ad un’altra soluzione per la sinistra. Piace molto Nuno Tavares del Benfica, il club lusitano, secondo i media portoghesi, sarebbe disposto a cederlo dato che ha già trovato il sostituto.