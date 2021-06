Carnevali spalanca le porte alla Juve per Locatelli: “Ne parleremo, anche dei giovani”

Il Sassuolo, attraverso Giovanni Carnevali, incontra la Juve per Manuel Locatelli. A riferirlo è lo stesso direttore generale del Sassuolo che all’emittente regionale Trc dice: “Al momento per Locatelli abbiamo ricevuto solo richieste dall’estero. Confermo che con la Juventus ci vedremo nei prossimi giorni per parlare credo di Locatelli ma anche di giovani, nostri e loro“. Carnevali conferma anche la volontà di cedere il calciatore ad un prezzo molto alto, dato che sottolinea come il calciatore fu preso a “12 milioni di euro dal Milan“. Secondo le ultime notizie di calciomercato il Sassuolo attualmente chiede 60 milioni di euro per cedere Locatelli.

Locatelli alla Juve: i giovani abbassano il prezzo

Attualmente la Juventus sta vivendo un nuovo momento di crisi finanziario. L’ennesimo della sua gestione, a causa di un altro rosso in bilancio. Ecco perché non si capisce come sia possibile che la Juve possa avvicinarsi a Locatelli del Sassuolo. I sessanta milioni di euro dovrebbero spaventare il club bianconero. Invece pare che il prezzo di Locatelli possa essere pesantemente mitigato grazie al solito inserimento di giovani. Si parla di Dragusin, citato anche da Paolo Ziliani in un tweet, in cui ironizzando scrive: “A questo punto, se per avere Locatelli la Juventus è persino disposta a sacrificare Dragusin, il problema diventa un altro: chi deve mettere il conguaglio, Juve o Sassuolo?“.

Ma Dragusin non sarebbe l’unico sacrificato della Juve per avere Locatelli dal Sassuolo. I bianconeri hanno almeno altri due calciatori da inserire nell’affare, anche se la loro valutazione, sulla carta, non sembra essere fenomenale.