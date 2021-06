La Juve vuole Manuel Locatelli e vuole convincere il Sassuolo ad accettare contropartite tecniche. Secondo le ultime notizie di calciomercato il Sassuolo per il cartellino di Locatelli chiede 60 milioni di euro. Fino a poco tempo fa la richiesta era di 40, ma l’esplosione del giocatore durante gli Europei (due gol per ora ndr) ha fatto alzare a dismisura il prezzo. A dire la verità che Locatelli fosse un gran bel calciatore lo si era visto già dai tempi del Milan e va dato atto ai neroverdi di averci creduto fino in fondo. Ora la Juve chiede Locatelli al Sassuolo, ma vuole fare l’affare a modo suo. Chissà se l’amministratore delegato Carnevali, sempre molto attento alle trattative con i bianconeri, deciderà di assecondare le offerte di casa Juve.

Locatelli dal Sassuolo alla Juve: cifre e contropartite

Corriere dello Sport scrive che la la Juventus era ferma a 25 milioni di euro cash per Locatelli, ora i bianconeri sarebbero disposti a mettere sul piatto 30 milioni, quindi una valutazione molto distante da quella che fa il Sassuolo. Non si capisce da dove i bianconeri possano prendere tanti soldi, dato che il bilancio è costantemente in rosso e la Exor dovrebbe provvedere di nuovo a salvare Andrea Agnelli. Sul gruppone dei bianconeri pesano affari come quelli di Cristiano Ronaldo, Rabiot e Ramsey. Giocatori che percepiscono lauti stipendi.

Ma la Juve ha un piano per Locatelli e offre al Sassuolo non solo soldi cash ma anche contropartite tecniche. In questo modo vuole avvicinarsi alla valutazione da 60 milioni di euro. Dunque la Juve offre 30 poi, secondo Corriere dello Sport, può mettere sul piatto Radu Dragusin difensore centrale di 19 anni che vale tra i 5 ed i 10 milioni di euro. Ma anche con la supervalutazione del difensore si arriva ‘appena’ a 40 milioni. E allora avanti con le offerte di giocatori: il Sassuolo può scegliere tra Cosimo Da Graca (attaccante), Felix Correia (attaccante) e Hamza Rafia (trequartista).

Chi sono i calciatori proposti al Sassuolo

Ma andiamo a vedere nel dettaglio la valutazione dei calciatori con cui la Juve cerca di tentare il Sassuolo per avere Locatelli. Prenderemo come valutazione quelle fornite da Transfermarkt.it sito specializzato in questo campo.

Felix Correia : 20 anni, attaccante. Valutazione 1,20 milioni di euro. Nell’ultima stagione ha siglato 8 reti con la Juventus Under 23 in Serie C.

: 20 anni, attaccante. Valutazione 1,20 milioni di euro. Nell’ultima stagione ha siglato 8 reti con la Juventus Under 23 in Serie C. Cosimo Da Graca : 19 anni, attaccante. Valutazione n/d ultimo valore 600 mila euro. Nell’ultima stagione ha siglato 16 gol tra Serie C e Primavera 1.

: 19 anni, attaccante. Valutazione n/d ultimo valore 600 mila euro. Nell’ultima stagione ha siglato 16 gol tra Serie C e Primavera 1. Hamza Rafia: 22 anni, trequartista. Valutazione 400 mila euro. Nell’ultima stagione ha segnato 3 gol e fornito 6 assist in 25 presenze con la Juventus Under 23.

Magari la Juventus potrebbe alzare l’offerta economica cash, con i soldi assicurati dal Genoa che sembra fare sul serio per Gianluca Frabotta. Calciatore che pare possa assicurare una lauta plusvalenza ai bianconeri.