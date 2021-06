Paolo Bargiggia bolla come plusvalenze tarocche gli affari tra Juve e Genoa. Sta facendo già discutere la notizia di mercato che vede l’interesse concreto del club di Preziosi per Gianluca Frabotta. A quanto pare la trattativa sarebbe già in stato avanzato. Insomma un’altra operazione che potrebbe portare nelle casse liquidità ad un club che ancora una volta si trova in rosso con il bilancio, tanto che la Exor dovrebbe provvedere all’ennesima ricapitalizzazione per salvare il presidente Andrea Agnelli. Non sarebbe la prima volta che Juventus e Genoa fanno affari insieme e non sarebbe la prima volta che il club bianconero, grazie al piazzamento dei suoi giovani talenti (?), riesce a mettere una pezza a colore al suo disastroso bilancio. Il caso Muratore fa scuola da questo punto di vista.

Bargiggia negli affari tra Juve e Genoa sente puzza di bruciato e su twitter scrive: “Altre plusvalenze tarocche in arrivo”. Insomma questa mossa di far girare i giovani calciatori, piazzarli a destra ed a manca con una super valutazione sembra che stia veramente dando nell’occhio a tutti. Non solo agli addetti ai lavori come Bargiggia, ma anche ai tifosi comuni che spesso criticano sui social questo tipo di manovre. Nonostante tutto, per ora, ancora nessuno è intervenuto a cercare di capire meglio la situazione, magari ponendo un freno a questo tipo di trattive.