Sacchi elogia Conte: “Al Napoli sta facendo un capolavoro. Prima di tutto viene il club”

Arrigo Sacchi, storico allenatore e icona del calcio italiano, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante il programma Radio Goal, elogiando il lavoro di Antonio Conte alla guida del Napoli e ribadendo l’importanza del concetto di squadra.

“Il club viene sempre prima”

Sacchi ha sottolineato un principio fondamentale del calcio: “Viene sempre prima il club, è la prima regola per far bene in una squadra. Questo concetto è essenziale per costruire qualcosa di duraturo e vincente”.

Conte, un rischio calcolato che sta ripagando

Il tecnico di Fusignano ha poi parlato del rapporto personale con Conte e del coraggio mostrato dall’allenatore nell’accettare la sfida Napoli: “Conte è un mio caro amico. Fui io a spingerlo verso la Nazionale e ricordo che mi chiese di poter annotare tutte le cose che stava facendo. Andare al Napoli è stato un rischio, conosciamo il carattere di De Laurentiis e come gestisce il club, ma Antonio sta facendo un capolavoro”.

Lavoro e dedizione: la chiave del successo

Sacchi ha infine evidenziato la filosofia che accomuna entrambi: “Conte ha una regola precisa: lavorare sempre di più per migliorare giorno dopo giorno. È una filosofia che ho sempre condiviso e che ritengo fondamentale per costruire grandi squadre”.

Un attestato di stima che conferma il valore del lavoro svolto da Conte in azzurro, capace di far fronte alle pressioni e di trasformare le sfide in opportunità di crescita per il Napoli.