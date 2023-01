Roma e Napoli: divieto di trasferta per i tifosi dopo scontri violenti sull’autostrada

Il Viminale prende una decisione drastica: stop alle trasferte per i tifosi di Roma e Napoli dopo gli scontri violenti sulla A1.

Il Viminale ha deciso di proibire le trasferte per i tifosi di Roma e Napoli, come misura dopo gli scontri tra ultras di entrambe le squadre sulla A1 della settimana scorsa. L’annuncio è stato dato al termine di un incontro al Viminale con il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e il Presidente della Figc Gabriele Gravina. Non sono previsti provvedimenti per il prossimo big match tra Napoli e Juventus.

Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha dichiarato che il Viminale sta valutando l’adozione di misure di prevenzione ancora più severe e che ci sarà una riunione per valutare ulteriori azioni. Ha anche sottolineato che, nonostante gli scontri tra tifosi, il numero di incidenti negli stadi è diminuito negli ultimi anni.