Pacchioni: “Attento Napoli, venerdì ti aspetta una trappola”

Paolo Pacchioni, giornalista di RTL 102.5 ha parlato della sfida Napoli-Juventus lanciando un allarme per la squadra di Luciano Spalletti.

“Napoli, attento: venerdì c’è una trappola“. L’allarme di Pacchioni per il big match del Maradona. Il giornalista di RTL 102.5 ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della sfida di venerdì prossimo ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

” Napoli – Juventus non è decisiva perché manca ancora tanto al traguardo, ma in caso di vittoria darebbe un indizio clamoroso per la vittoria finale del campionato. L’Inter ha fatto qualche piccolo passo indietro dal punto di vista della prestazione, quindi se guardiamo tutte le altre big, il Napoli resta quella più convincente. Ho molte perplessità su quelle che inseguono, Juventus compresa“.

Paolo Pacchioni lancia l’allarme: “Detto questo, il Napoli dovrà stare molto attento ed essere cauto venerdì: è una gara trappola, per quanto possa essere un trampolino. Una vittoria dei bianconeri, però, farebbe paura dal punto di vista mentale, soprattutto se consideriamo i tanti recuperi che poi ci saranno nella rosa di Allegri.

Il Napoli ha qualcosina in più da perdere, ha la pressione dell’appuntamento con la storia. La Juve ha solo la pressione di chi insegue, che di per sé può essere maggiore nel lungo periodo. Dove si deciderà la gara? La Juventus è solida e cinica, la difesa può essere l’arma di Allegri“. Ha concluso il giornalista di RTL 102.5 .