PRONOSTICI NAPOLI – JUVENTUS, CI SI GIOCA DAVVERO TANTO…

Siamo tutti consapevoli di quanto questa sia una partita particolare in casa Napoli, ma ora più che mai ci attende un match carico di importanza.

Gli uomini di Spalletti, nonché l’intera piazza partenopea, hanno davanti a loro un match che vale non solo l’onore contro la rivale di sempre, ma anche e soprattutto dei punti preziosissimi in ottica campionato.

Il Napoli è davanti e comanda la classifica, e questo pone la squadra azzurra in posizione privilegiata rispetto alle sue avversarie; dall’altro canto però bisogna capire se, il blackout avuto contro l’Inter, sia stato un semplice incidente di percorso e se quindi questo big match, stavolta, lo si porterà a casa.

A nostro avviso i campani sono in totale controllo della situazione e faranno di tutto per ripristinare le cose, ma dovranno vedersela con una Juve che magari non è la miglior squadra del campionato, ma di sicuro ha elementi di esperienza e qualità in grado di far male all’avversario in qualsiasi momento.

Procediamo quindi e scopriamo insieme quali sono gli stati di forma delle due squadre, fattore determinante per riuscire a capire meglio i nostri pronostici per Napoli – Juventus.

Se lo vorrai, quindi, potrai proseguire nella lettura di quest’articolo in modo da saperne di più.

NAPOLI SQUADRA EUROPEA, JUVENTUS MOLTO BENE IN FASE DIFENSIVA

Come da titolo, si capisce subito che siamo di fronte a una partita che contrapporrà due modi di giocare totalmente differenti.

La squadra campana ha un gioco libero dagli schemi e davvero interessante, mentre quella juventina ha quell’essenza di calcio italiano (che non va vista necessariamente come una cosa negativa, anzi…)

Spalletti e Allegri sono, con ogni probabilità, due allenatori tra i più diversi del nostro campionato: da una parte il mister di Certaldo guida gli azzurri producendo un gioco corale e armonioso, dall’altra il Conte Max ha invece come priorità assoluta quella di difendere bene (lo dimostra la porta inviolata da ben 8 gare!) per poi mettere gli attaccanti nelle condizioni di esprimersi individualmente e in maniera libera.

L’organizzazione di gioco del Napoli è tale da aver permesso ai partenopei di vincere anche con assenze pesantissime come quelle di Osimhen e Kvaratskhelia, autentici portenti della squadra e uomini a dir poco decisivi.

La Juve ha avuto moltissime assenze, ma ha sopperito finora con un’organizzazione difensiva impeccabile, che la rende infatti la miglior difesa del nostro campionato.

Andiamo quindi a concludere parlando delle quote del match, e infine un giudizio sui pronostici per Napoli – Juventus.

PRONOSTICI NAPOLI – JUVENTUS: I CAMPANI PARTONO DECISAMENTE FAVORITI

Napoli Pareggio Juventus 1.97 3.46 3.95

* N.B. Il link riporta ad un sito di scommesse

Questa è sicuramente una delle rivalità più accese della Serie A, e lo dimostrano i vari scudetti contesti nell’ultimo decennio.

Andando al presente, però, possiamo vedere come le cose siano evidentemente cambiate in favore della squadra napoletana.

*Il Napoli decisamente favorito con una quota di 1,95.

Il successo della Juventus, invece, ha una quota ben più alta ed è pari a 3,95.

Il pareggio, a sua volta, gode di una quota di 3,46.