Ritrovata l’auto di Kvaratskhelia, si trovava nel casertano

Ritrovata l’auto di Kvicha Kvaratskhelia si trovava nel casertano, la Mini era stata rubata al Parco Cuma a Pozzuoli.

Brutta esperienza per Kvaratskhelia che in mattinata non ha più ritrovato la sua vettura all’esterno del parco dove abita. Alcune malviventi si sono intrufolati nella sua abitazione ed hanno preso le chiavi dell’automobile. Il giocatore ha denunciato il furto prima di recarsi all’allenamento presso il centro sportivo di Castel Volturno. L’attaccante ha poi svolto normalmente la sua sessione di allenamento in vista della sfida di sabato prossimo contro l’Atalanta a Bergamo.

Kvaratskhelia: l’auto ritrovata a Trentola Ducenta

Dopo la denuncia è scattata la ricerca dell’auto del giocato del Napoli. La Mini di Kvaratskhelia, auto presa a noleggio, è stata ritrovata a Trentola Ducenta. A ritrovare l’automobile è stata la polizia.