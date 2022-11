Luigi De Laurentiis: “Venderei il Bari in Serie A”

Luigi De Laurentiis ha parlato del futuro del Bari: “Se dovessimo arrivare alla promozione in Serie A, sarei costretto a vendere“.

Il tema delle multiproprietà è uno di quelli caldissimi in casa De Laurentiis. Aurelio è il presidente del Napoli, mentre Luigi quello del Bari. Se le due squadre resteranno in divisioni diverse si potrà andare avanti fino al 2028/29 grazie alla proroga alle normative Noif. Ma qualora i pugliesi dovessero riuscire a tornare nella massima serie, allora la famiglia De Laurentiis dovrà decidere quale delle società vendere.

Cessione Bari: parla Luigi De Laurentiis

“Qualora dovessimo raggiungere la promozione in Serie A allora sarei costretto a vendere la società. Di questo siamo sempre stati coscienti. Speriamo di riportare il Bari nel calcio che conta il più presto possibile. La nostra è stata un’operazione imprenditoriale con i suoi rischi, abbiamo preso la società praticamente da zero“.

Luigi De Laurentiis ripercorre poi la strada che ha portato all’acquisto del “Bari un po’ per caso, cercavamo un’altra società da tempo. Nel 2018 abbiamo rilevato la società pugliese affidataci dal sindaco Decaro, che ci ha contattati per proporci l’idea. Abbiamo voluto puntare sul Bari che ha una storia sportiva importante e dei moltiplicatori economici che rendono molto importante la piazza pugliese. Mio padre è stato molto bravo, ha costruito una società snella. Ha la metà se non un terzo delle persone di altre società sportive Stesso metodo è stato applicato al Bari“.

Le parole di Luigi De Laurentiis sulla cessione del Bari fanno comprendere che i De Laurentiis vogliono puntare sul Napoli e non sulla società pugliese. Anche perché quella azzurra ha un potenziale economico molto importante, oltre che un percorso sportivo già ben avviato.