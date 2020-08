Ritiro Castel di Sangro: Gaetano non ci sarà, presenti Ounas e Tutino

Tra i convocati del Napoli per il ritiro di Castel di Sangro non ci sarà Gianluca Gaetano, presenti Gennaro Tutino e Adam Ounas.

Gaetano è pronto a restare alla Cremonese e quindi non sarà presente nel ritiro di Castel di Sangro del Napoli, mentre Ounas e Tutino saranno regolarmente convocati. Con loro ci sarà anche Machach, vera e propria meteora azzurra. A riferirlo è il Corriere del Mezzogiorno. Il Napoli si riunirà il 23 agosto al San Paolo per effettuare tutti i test per il coronavirus, poi 24 partirà per l’Abruzzo.

Sarà un ritiro blindato quello del Napoli a Castel di Sangro, dato che i casi in regione Abruzzo i casi covid stanno aumentando. Allo stadio ci potranno entrare solo mille persone e la SSCN sta mettendo a punto un sistema per far seguire in streaming gli allenamenti degli azzurri. Tra i convocati, come detto, ci saranno Ounas e Tutino che saranno utilizzati come pedine di scambio. Entrambi sono entrati nella trattativa per Jeremie Boga, ma il Sassuolo sembra preferire il giovane italiano. Potrebbe essere proprio lui per scardinare le difese dei neroverdi e quindi portare a Napoli l’attaccante ivoriano. Boga, però, è alle prese con il coronavirus così come Petagna che salterà il ritiro del Napoli a Castel di Sangro.