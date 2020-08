Castagne via dall’Atalanta, anche il Napoli in corsa

Timothy Castagne è pronto a lasciare l’Atalanta, anche il Napoli lo sta seguendo. Agenti a lavoro per il trasferimento del giocatore.

E’ stato uno dei protagonisti della cavalcata dell’Atalanta ma Castagne ora è pronto a lasciare, in corsa c’è anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport l’agente del giocatore è pronto a parlare con il club nerazzurro per il suo trasferimento.

Castagne dovrebbe partire, ma al momento non ci sono novità: probabile che nei prossimi giorni ci siano dei contatti tra il club e il suo agente, che potrebbe mettere sul piatto alcune proposte (alla finestra Psg, Leicester, Hertha e Napoli). Nonostante la discussa intervista, Hateboer potrebbe restare: l’Atalanta è fiduciosa. Gosens se ne andrà solo in caso di offerte top.

A 24 anni Castagne dell’Atalanta è sicuramente un ottimo prospetto anche in orbita Napoli. Con Gasperini ha giocato con una difesa a tre e si è disimpegnato in un centrocampo praticamente a 5 con Gomez a galleggiare a sostegno delle punte. Corsa e tanta sostanza per il belga che potrebbe fare a caso del Napoli. Gattuso lo valuterà dal punto di vista tecnico e tattico. Per ora Castagne resta un’opportunità per il Napoli, ma il discorso deve essere ancora approfondito. Castagne con l’Atalanta ha un contratto che scade nel 2022, la sua valutazione di mercato si aggira intorno ai 20 milioni di euro.