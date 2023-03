Venerato: “Rinnovo Lobotka: è quasi fatta. Novità per Di Lorenzo e Rrahmani”

Ciro Venerato rivela che il rinnovo di Lobotka è quasi fatta e manca poco per Di Lorenzo e Rrahmani

Ciro Venerato a tutto mercato sul Napoli. Ai microfoni di 1 Football Club, programma di Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, il giornalista della Rai parla della situazione rinnovo riguardante Lobotka. “La stesura del rinnovo contrattuale dello slovacco è ormai fatta. Si attende soltanto la definizione da parte degli avvocati, di aspetti tecnici quali traduzione e, soprattutto, bonus” ha rivelato il giornalista di RAI Sport, confermando che ormai siamo agli ultimi dettagli prima della tanto attesa fumata bianca.

Rinnovo vicino anche per altri due calciatori azzurri: “Sia lo slovacco, che Di Lorenzo e Rrahmani, faranno parte degli azzurri anche la prossima stagione”.

Venerato ha poi proseguito: “Disappunto di De Laurentiis per il nuovo format della Supercoppa? Si tratta di espedienti atti soprattutto ad incrementarne i ricavi, sulla falsa riga dell’esempio spagnolo. È ovvio che qualche presidente faccia anche ragionamenti a lungo termine”.

Infine conclude il giornalista: “Il rischio, con l’estensione del format e delle partite è quello di ravvicinare gli impegni e soprattutto di moltiplicare le gare che influirebbero su calendari ormai già fitti. Come sempre il calcio italiano pensa a mangiare oggi e non a mettere da parte le risorse per domani”.