De Laurentiis fiscale con la Serie A: chiede verifica sulle sedi di New York e Dubai

Aurelio De Laurentiis è rigido sulla Serie A, infatti chiede una verifica fiscale sulle sedi di New York e Dubai

Aurelio De Laurentiis è fiscale. Secondo quanto si vocifera, il presidente del Napoli, in occasione dell’Assemblea di Lega Serie A andata in scena ieri, nel corso della quale si è parlato di Supercoppa e non solo, avrebbe chiesto una verifica formale sulle società aperte a Dubai e negli Stati Uniti (New York), parlando di una possibile localizzazione all’estero per motivi fiscali. Inoltre il patron azzurro avrebbe richiesto a Lorenzo Casini di revisionare lo Statuto, cosa che il presidente della Serie A ha promesso di fare da tempo ma alla quale non ha ancora dato concretezza.

A parlarne è La Repubblica che scrive: “Sul tavolo della Lega c’è una proposta da 20 milioni a edizione per giocare la nuova Supercoppa ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi. Che già hanno acquistato i diritti tv del campionato per il Medio Oriente, a differenza dei sauditi che al prodotto Serie A non si erano interessati. E proprio negli Emirati la Lega calcio ha aperto un ufficio”.

Quanto a De Laurentiis: “[…] Ieri ha chiesto una verifica formale sulle società aperte a Dubai e negli Stati Uniti, ventilando il rischio di esterovestizione (ossia la fittizia localizzazione all’estero per motivi fiscali). Mentre al presidente Casini ha ricordato l’impegno assunto a revisionare lo Statuto, che finora ha prodotto solo «rumoroso silenzio”.