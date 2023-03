Altro che cessione, De Laurentiis ha un’idea precisa per Kvaratskhelia

Aurelio De Laurentiis non vuole la cessione di Kvicha Kvaratskhelia, attaccante che piace alle big d’Europa.

Le voci di mercato su Kvaratskhelia si moltiplicano di giorno in giorno. Il gol con l’Atalanta ha ovviamente fatto accendere ancora di più i riflettori sul calciatore georgiano che al suo primo anno in Europa sta incantando in Serie A e Champions League. Un colpo clamoroso quello del Napoli che ha acquistato Kvaratskhelia a 10 milioni di euro e potrebbe già venderlo a 100 milioni di euro.

Napoli, cessione Kvaratskhelia: De Laurentiis vuole blindarlo

Il Real Madrid sembra la squadra più interessata a giocatore, ma secondo Repubblica non c’è alcun problema perché il Napoli non pensa minimamente alla cessione di Kvaratskhelia.

Anzi De Laurentiis vuole blindare il suo giocatore. A fine stagione è pronto un rinnovo di contratto fino al 2028 con raddoppio dell’ingaggio, a cui si potrebbe aggiungere anche qualche bonus. In questo modo il presidente del Napoli vuole tenere con se il georgiano, che continuando a giocare in questo modo può diventare uno dei top player assoluti del calcio mondiale.

Il confronto con gli agenti del calciatore è sempre molto attivo e non ci dovrebbero essere grandi problemi per il rinnovo di Kvaratskhelia, deciso a restare in azzurro ancora a lungo.