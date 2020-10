I rinnovi di Elseid Hysaj e Nikola Maksimovic non sono stati ancora effettuati: i due calciatori continuano a trattare con il Napoli.

Da gennaio potrebbero firmare per qualsiasi società, dato che il Napoli non ha ancora trovato l’accordo per i rinnovi di Elseid Hysaj e Nikola Maksimovic. Entrambi hanno un contratto in scadenza nel 2021, così come Arek Milik ma hanno una posizione ben diversa in rosa. Il polacco è oramai fuori da ogni progetto tattico, mentre i due difensori sono quasi dei titolari per Gennaro Gattuso. Anzi l’albanese spesso gioca anche sulla sinistra al posto di Mario Rui o Ghoulam. Questo fa capire l’importante che ha il calciatore nella rosa partenopea.

Rinnovi Maksimovic e Hysaj: la situazione

Secondo quando riferito da Corriere dello Sport al momento tra Nikola Maksimovic e la società partenopea c’è ancora distanza sull’ingaggio ma se ne riparlerà. Questo perché Maksimovic è un “uomo su cui Gattuso ha già mostrato di fare affidamento, rappresenterebbe un valore aggiunto nel corso d’una stagione anomala“. Stessa cosa si può dire per Hysaj che è uomo importante per il tecnico calabrese, ma non ha ancora trovato l’accordo con la società di Aurelio De Laurentiis. “Il tutto potrebbe risolversi nelle prossime settimane («entro fine ottobre il dentro o fuori», stando al procuratore). In caso contrario (come per Maksimovic), da gennaio sarebbe libero di accordarsi con un altro club a parametro zero. I contatti fra le parti continuano, lo stesso Ringhio avrebbe piacere di ritrovarselo a disposizione, dopo avergli accordato fiducia (ultimamente sulla fascia sinistra) ottenendo risposte più che soddisfacenti“.

Il Napoli sta pensando seriamente ai rinnovi di Maksimovic ed Hysaj anche perché si tratta di due giocatori affidabili e perderli a zero sarebbe un vero peccato. Questo però deve anche far riflettere sulla politica dei rinnovi adottata fino ad ora dal club partenopeo.