Riccardo Cucchi: Il Napoli è Pronto, ha un vantaggio sulle altre”

Riccardo Cucchi, giornalista sportivo, discute le recenti novità del Napoli e le sue previsioni per la prossima stagione.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Riccardo Cucchi, noto giornalista sportivo, ha recentemente condiviso le sue riflessioni sul Napoli durante un’intervista con Radio Punto Nuovo. Secondo Cucchi, il Napoli ha già introdotto molte novità quest’anno, tra cui un cambio di allenatore e direttore sportivo, che potrebbero dare alla squadra un vantaggio rispetto alle altre.

“Non vedo un Napoli dimesso, ma che vuole essere competitivo per un altro Scudetto“, ha dichiarato Cucchi. Ha elogiato l’allenatore Rudi Garcia per il suo amore per il calcio giocato e offensivo, e ha espresso fiducia nel fatto che Garcia sarà all’altezza del ruolo.

Cucchi ha anche sottolineato che il Napoli ha un vantaggio rispetto ad altre squadre in termini di stabilità. “Questo mercato non porterà a grandi rivoluzioni, sono pochi i club con la giusta disponibilità economica. Gli azzurri ripartiranno dalle proprie certezze e dai propri campioni, cosa che le altre rischiano e non faranno in alcuni casi. Quindi sarà un vantaggio per i partenopei.”

Cucchi ha esortato i tifosi a rimanere fiduciosi: “Kim? Quando Koulibaly andò via, in molti si strapparono i capelli e poi abbiamo visto com’è anda-ta. Bisogna essere fiduciosi anche adesso”.

Ha anche commentato la recente tendenza dei calciatori a trasferirsi in Arabia Saudita, citando l’esempio di Milinkovic-Savic. “La domanda che mi pongo è: quanti calciatori verranno attratti dalle borse di soldi dell’Arabia Saudita, trascurando la competitività?”

In conclusione, Cucchi ha espresso ottimismo per il futuro del Napoli. Con le sue nuove figure chiave e la sua stabilità, la squadra è ben posizionata per affrontare la prossima stagione.