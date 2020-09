Gennaro Gattuso non ha ancora firmato il suo rinnovo con il Napoli. Ciro Venerato spiega il perché della decisione del tecnico.

C’è stata una lunga trattativa per il rinnovo del contratto di Gennaro Gattuso con il Napoli, ma non è andata a buon fine. Il problema sono le clausole che Aurelio De Laurentiis vuole mettere nel contrattato del tecnico. E’ sempre su questo punto che si è bloccata l’intesa tra le parti. Ciro Venerato a Radio Kiss Kiss Napoli fa sapere: “Fino ad ora Gattuso non ha firmato per il problema di clausole e cavilli. Ma lui è un uomo vero, basta anche la parola. Secondo me fa bene a non firmare il rinnovo, se ritiene che vadano contro i suoi principi“.

Gattuso ed il rinnovo col Napoli: il retroscena

In questa vicenda Venerato racconta anche una confessione che il tecnico ha fatto ai suoi amici: “Voglio essere l’allenatore del Napoli a vita, ma non il prigioniero!“. Secondo l’esperto di mercato della Rai queste sono state parole pronunciate ad alcuni suoi amici fidati. Dunque le clausole stanno bloccando la firma sul nuovo contratto: “Non vuole aumento, non pretende un euro in più, nonostante la vittoria della Coppa Italia”.

Per Gattuso il rinnovo di contratto con il Napoli deve essere senza alcun vincolo, altrimenti non lo firmerà. In ogni caso il tecnico continua a lavorare con la solita voglia a Castel Volturno. Il fatto di non aver trovare l’accordo per continuare ad assere il coach degli azzurri non gli fa perdere la volontà di dare il massimo. Ora è impegnato a preparare la sfida con il Genoa, in cui potrebbe esserci anche un cambio in attacco. La prospettiva è quella di vedere Osimhen titolare con Mertens, ma senza cambiare modulo. Un’idea tattica a cui il tecnico sta lavorando per non rinunciare ad uno dei due calciatori.