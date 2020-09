Il futuro di Arek Milk è in Premier League ma non c’è solo il Tottenham secondo De Maggio anche l’Everton può prendere il calciatore.

C’è un clamoroso cambio di scena nella trattativa per la cessione di Arek Milik, secondo Valter De Maggio di Kiss Kiss Napoli il calciatore può andare in Premier League ma non al Tottenham. “Le ultime voci di mercato parlano di un interessamento concreto dell’Everton di Ancelli per il giocatore polacco. Dunque Milik potrebbe fare lo stesso percorso che ha fatto Allan qualche settimana fa“. Da qualche giorno agenti di Milik ed intermediari, sono a Londra per cercare di trovare una soluzione per la cessione del giocatore. Il club di Mourinho non assicura all’attaccante polacco l’ingaggio desiderato, inoltre un altro intermediario sta cercando di appianare le divergenze economiche che ci sono tra Milik ed il Napoli. In questa vicenda, secondo De Maggio, si può inserire l’Everton di Carlo Ancelotti. Il Napoli valuta il giocatore 25 milioni di euro ma deve fare in fretta, altrimenti rischia di veder restare l’attaccante in rosa e di perderlo a fine stagione a parametro zero.