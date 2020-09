Napoli a Genoa con Osimhen: presa la decisione su Mertens

Il Napoli domenica sfida il Genoa nella seconda giornata di campionato, Osimhen e Mertens saranno titolari al San Paolo.

Focus del Corriere dello Sport sulla prossima partita del Napoli con il Genoa, Victor Osimhen sarà titolare con Dries Mertens. Difficile rinunciare a due di questo talento, soprattutto dopo quanto visto a Parma. Quando è entrato l’attaccante nigeriano la partita ha subito una svolta clamorosa. Il Napoli a quel punto è riuscito a trovare fluidità in attacco, mentre nel primo tempo arrivava agevolmente sulla trequarti ma sembrava non avere sbocchi. Ecco perché la presenza di Osimhen dal primo minuto diventa sempre più importante, così come quella di Mertens, mentre il posto di Insinge sembra essere veramente blindato.

Come può fare Gattuso per schierare titolare Mertens e Osimhen nel suo Napoli? Una delle idee è il 4-2-3-1 ma secondo il Corriere dello Sport il Napoli sembra non avere ancora nelle corde questo modulo. Almeno non dal primo minuto, sarà anche per questo che Cristiano Giuntoli sta spingendo per comprare un centrocampista con maggiori doti da incontrista. Il nome nuovo è quello di Matis Vecino.

L’altra soluzione è quella di puntare sempre sul 4-3-3 ma dirottando Mertens a destra al posto di Lozano, che contro il Parma è entrato nell’azione dei due gol azzurri. Per il quotidiano sportivo la posizione non sarebbe una novità per Mertens che ci ha già giocato con la Nazionale anche nell’ultimo match di Nations League contro l’Islanda. In quella occasione il belga ha siglato anche un gol.

Con questo modo Gattuso si potrebbe permettere di far giocare Mertens e Osimhen titolari nel suo Napoli, senza rinunciare all’equilibrio. Con il Genoa al San Paolo si potrebbe partire proprio con il 4-3-3 per poi passare eventualmente al 4-2-3-1. Al momento l’idea è questa, anche perché due centrali come Fabian Ruiz e Zielinski non offrono quella interdizione di cui ha bisogno Gattuso.