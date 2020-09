Il Napoli punta Nacho, difensore del Real Madrid lo scrive Corriere dello Sport. Il centrale può sostituire Kalidou Koulibaly.

Serve un piano B nel caso Kalidou Koulibaly venga ceduto, così il Napoli pensa a Nacho Fernandez del Real Madrid. Il 30enne difensore centrale nella scorsa stagione ha collezionato solo 10 presenze e 685 minuti. Zidane, tecnico dei blancos, è pronto a lasciarlo partire. “Il centrale difensivo sarebbe in uscita, porterebbe con sé l’esperienza di dieci anni con un club fantastico ma anche costi proibitivi” scrive Corriere dello Sport. L’altra soluzione, in caso di cessione del difensore senegalese, porta sempre Sokratis dell’Arsenal che si libera il prossimo anno a parametro zero. Gattuso vorrebbe tenere volentieri Koulibaly, ma Giuntoli sa che se dovesse arrivare l’offerta giusta allora lo lasceranno partire.

Così Nacho difensore del Real Madrid potrebbe essere la soluzione giusta per il Napoli, anche se il difensore attualmente guadagna 4,1 milioni di euro a stagione. Sono sicuramente di meno rispetto ai 6 milioni di euro percepiti dal senegalese, ma restano comunque tanti. Va considerato anche che il club azzurro senza Champions League non vuole appesantire il monte ingaggi. Dall’altro lato il giocatore potrebbe avere voglia di non restare in panchina un altro anno e quindi decidere di abbassare le proprie pretese economiche. Intanto dal web per Wikipedia Nacho viene considerato già un difensore del Napoli, ma per ora non c’è nulla di ufficiale. Il Napoli continua a guardarsi intorno alla ricerca di un difensore e Nacho del Real Madrid resta una soluzione, complicata ma possibile. Giuntoli non può rischiare di farsi trovare impreparato qualora Psg e Manchester City decidessero veramente di presentare un’offerta da oltre 70 milioni di euro per Koulibaly. A queste cifre Aurelio De Laurentiis lascerebbe partire il giocatore, che non sta facendo alcuna pressione per lasciare il club.