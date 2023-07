Radio Kiss Kiss Napoli rompe il contratto: “Il Comportamento di De Laurentiis è inaccettabile”

Radio Kiss Kiss Napoli ha deciso di non rinnovare il contratto come radio ufficiale del Napoli, citando il comportamento ‘inaccettabile’ del presidente del club, Aurelio De Laurentiis.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Radio Kiss Kiss Napoli ha annunciato che non rinnoverà il suo contratto come radio ufficiale del Napoli, mettendo fine a un rapporto di collaborazione durato dieci anni. La decisione è stata presa in seguito a dichiarazioni ritenute “offensive” da parte del presidente del club, Aurelio De Laurentiis.

In un duro comunicato, l’emittente napoletana ha espresso la sua delusione per il comportamento di De Laurentiis. “Preso atto delle dichiarazioni gratuite ed offensive rese dal sig. Aurelio De Laurentiis nel corso dell’ultima conferenza stampa, stigmatizziamo il contegno inaccettabile ed irriguardoso assunto nei nostri confronti,” si legge nel comunicato.

Radio Kiss Kiss Napoli ha inoltre sottolineato che tali comportamenti da parte di De Laurentiis non sono nuovi, ma si ripetono da anni. Per tutelare la propria storia e dignità imprenditoriale, l’emittente ha deciso di prendere le distanze dal presidente del Napoli.

Il comunicato fa riferimento a un episodio specifico durante la presentazione delle nuove maglie del Napoli, quando De Laurentiis ha risposto in modo sgarbato a una domanda posta dal direttore di Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio.

Nonostante il rammarico, Radio Kiss Kiss Napoli ha annunciato che non intende rinnovare il contratto per il titolo di radio ufficiale della Società Sportiva Calcio Napoli SpA. Questa decisione segna la fine di un’era per il club e la radio, e apre un nuovo capitolo di incertezza per entrambe le parti.