PRONOSTICI MILAN – NAPOLI: IL PRIMO ATTO DI UNA SFIDA CHE ENTRERÀ NELLA STORIA

Siamo davvero emozionati nel presentare un match che è destinato a rimanere impresso nella memoria degli appassionati di calcio per molto tempo: la Champions League è affascinante, ma quando a contendersi un posto in semifinale sono il Napoli e un’altra italiana, è davvero il massimo!

I partenopei fanno visita al Diavolo nel match d’andata, con un San Siro strapieno e pronto a spingere i rossoneri verso un ritorno ai fasti del passato.

Il Milan di Pioli è fuori da tutte le altre competizioni e dunque darà il 110% per prevalere sul Napoli davanti al proprio pubblico, ma questo i ragazzi di Spalletti lo sanno bene e saranno pronti a reggere l’urto e colpire a loro volta.

Analizziamo bene il momento di forma delle due squadre e vediamo quali sono i giocatori che, a nostro avviso, potrebbero lasciare un segno indelebile nella storia dei due club.

MILAN LEAO-DIPENDENTE? NAPOLI COLLETTIVO PERFETTO?

Partendo dagli Azzurri, sappiamo bene che la squadra ha un talento incredibile e una marea di giocatori che possono fare la differenza: basti pensare al gol decisivo di capitan Di Lorenzo nel match d’andata contro l’Eintracht, rete che ha messo in discesa il discorso qualificazione per i partenopei.

Lui è uno di quelli che ci tiene di più, e se sommi l’attaccamento alla causa al talento di fuoriclasse come Kvaratskhelia e Osimhen…

Il Milan però non parte di certo battuto: ha in Leao e Theo due autentici portenti pronti ad arare quella fascia sinistra a tal punto da infiammare l’erba di San Siro!

Bisognerà stare molto attenti da quella parte, senza però perdere di vista l’uomo dai gol pesanti, Olivier Giroud.

Da un punto di vista tattico, il Napoli giocherà col suo classico 4-3-3 che tante gioie ha regalato a Spalletti e i suoi, mentre il Milan ha un sistema più camaleontico, dato che è in grado di passare dalla difesa a 3 a quella a 4 durante la partita e senza che nessuno se ne possa accorgere.

Un modo per esser meno prevedibili? Probabile, ma noi crediamo sia più una questione di necessità che scaturisce dal fatto che Pioli non vuol vedere Giroud troppo isolato lì in avanti, e che all’occorrenza voglia affiancargli una seconda punta come, appunto, è Leao in alcuni momenti della partita (finora con scarsi risultati).

Adesso chiudiamo con le quote e i pronostici Milan – Napoli, nel prossimo paragrafo.

PRONOSTICI MILAN – NAPOLI: MATCH D’ANDATA SINONIMO DI ACCORTEZZA…

Milan Pareggio Napoli 2.70 3.28 2.60

Non ci vuole di certo un mago per prevedere un match molto accorto da un punto di vista difensivo: la qualificazione si gioca su 180 minuti, e dato che il gol in trasferta è stato definitivamente abolito, la situazione da questo punto di vista sarà ancora più bloccata.

La vittoria dei rossoneri è offerta a 2.70, e al contempo il Napoli che sbanca San Siro gode di una quota pari a 2.60.

Il pareggio, invece, viene offerto a 3.28.

La Champions ci insegna che i match d’andata, soprattutto nelle fasi più ultime della competizione, sono parecchio bloccati: ci aspettiamo pochi goal e magari un pareggio (o al massimo una vittoria di misura di una delle due squadre), ma potremmo chiaramente venire smentiti dal campo!

In ogni caso le due squadre saranno molto attente, poiché sbagliare qui potrebbe significare non passare il turno.