Il Napoli si allena a Castel Volturno: la carica di Osimhen

Il Napoli oggi torna ad allenarsi al centro sportivo di Castel Volturno, da verificare le condizioni di Victor Osimhen.

Luciano Spalletti nella giornata di ieri ha dato un giorno di riposo alla squadra, anche proprio Osimhen ha deciso di allenarsi. Un indizioni importante sulla volontà del giocatore di recuperare il prima possibile per la sfida di mercoledì 12 aprile tra Milan e Napoli. Se dipendesse dal nigeriano scenderebbe sicuramente in campo, ma lo staff medico vuole essere estremamente prudente e non rischiare nulla. Anche perché potrebbe esserci una ricaduta ed allungare ulteriormente i tempi di recupero.

Milan-Napoli: Osimhen rientra?

Nelle ultime ore c’è stato un netto innalzamento della quota ottimismo per quanto riguarda Osimhen. Ci sono delle ottime sensazioni sul recupero del giocatore nigeriano in vista della sfida Milan-Napoli. Oggi e domani saranno test decisivi per Osimhen ma ci sono buone possibilità per la presenza in campo dell’attaccante, o quantomeno tra i convocati.