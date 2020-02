Ultime notizie di formazione per la sfida Brescia-Napoli. Allan e Lobotka si giocano un posto da titolare, in attacco Politano titolare.

Brescia-Napoli è sfida delicata, gli azzurri devono vincere per dare continuità di risultati. La squadra di Diego Lopez ha urgente bisogno di punti. Gattuso, come col Lecce, ha individuato la sfida del Rigamonti come gara trappola. Per questo motivo farà turnover, ma moderato, nonostante martedì si giochi in Champions League con il Barcellona. Per la sfida di Brescia, Gattuso non ha convocato Kalidou Koulibaly, Kevin Malcuit, Amin Younes e Fernando Llorente, tutti alle prese con infortuni. Il tecnico del Napoli ritrova Allan che si gioca un posto da titolare con Lobotka. Secondo quanto riferisce Sky lo slovacco è in vantaggio sul brasiliano per giocare dal primo minuto. In porta spazio ancora ad Ospina, con Meret che vede sempre di più la panchina.

Napoli, col Brescia Politano titolare

Nella probabile formazione del Napoli a completare la mediana ci sono Fabian Ruiz e Demme, con Zielinski che potrebbe avere un turno di riposo. In difesa senza Kalidou Koulibaly c’è di nuovo la coppia Manolas-Maksimovic con Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni. Matteo Politano è pronto a giocare dal primo minuto nella gara con il Brescia. L’ex Inter andrà a sostituire Josè Callejon, lo spagnolo sarà quasi sicuramente titolare in Champions League. Ballottaggio anche al centro dell’attacco con Dries Mertens in netto vantaggio su Arkadiusz Milik. L’attaccante belga è ad un solo gol dal record di reti in maglia azzurra di Marek Hamsik e vorrebbe raggiungerlo, se non superarlo, proprio questa stasera. Ritorna Insigne titolare dopo l’infortunio. I tre punti sono fondamentali e Gattuso lo sa bene, per questo ha chiesto ai suoi massimo impegno, ma soprattutto il tecnico ha voluto tenere tutti concentrati sulla sfida del Rigamonti: “Si pensa una partita alla volta” è la parola d’ordine in casa Napoli.