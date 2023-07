La presentazione del francobollo celebrativo del terzo scudetto del Napoli – VIDEO

Ieri giornata di festa per tutti i tifosi del Napoli, con la presentazione ufficiale del francobollo celebrativo del terzo scudetto.

L’atteso francobollo, ideato e stampato dall’ istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e distribuito tramite Poste Italiane, è finalmente disponibile al pubblico dal 13 luglio scorso. Un’occasione imperdibile per gli appassionati collezionisti e i sostenitori del club partenopeo.

L’evento celebrativo si è svolto presso il palazzetto dello sport di Castel di Sangro e ha visto la partecipazione del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, affiancato dal sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, nonché dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiglio. A rendere l’occasione ancora più speciale, c’erano anche Marco di Nicola e Antonio de Lucia, rispettivamente responsabile commerciale e responsabile dell’area centro Italia di Poste Italiane.

L’orgoglio e l’emozione per questo importante riconoscimento erano palpabili nell’aria, con i presenti che hanno potuto ammirare da vicino il nuovo francobollo e celebrare il successo del Napoli.

Per tutti coloro che non hanno potuto partecipare all’evento, la SSC Napoli ha generosamente condiviso le immagini salienti sulla propria piattaforma social ufficiale. Un’opportunità per rivivere quei momenti di gioia e condivisione con i propri beniamini. Di seguito il video condiviso dalla SSC Napoli: