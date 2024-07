Possanzini elogia il Napoli di Conte: “Squadra fortissima”

Mantova-Napoli 0-3: Possanzini analizza la sconfitta, elogia Conte e rivela un retroscena su De Laurentiis. Le parole del tecnico sulla forza degli azzurri.

Napoli, una squadra di qualità: l’analisi di Possanzini

Dopo la sconfitta per 3-0 nella gara amichevole contro il Napoli, Davide Possanzini, allenatore del Mantova, ha condiviso le sue impressioni sulla partita e sul nuovo corso azzurro guidato da Antonio Conte. Le sue parole offrono uno sguardo esterno interessante sulla preparazione del Napoli.

“Il Napoli è fortissimo,” ha esordito Possanzini, “avevo già detto che sarebbe stato un test proibitivo.” Nonostante la sconfitta, il tecnico del Mantova ha elogiato la prestazione dei suoi: “Credo che la squadra si sia espressa alla grande, non abbandonando mai la sua identità. Siamo stati bravi.”

Possanzini ha sottolineato l’importanza di questi test per la sua squadra: “Non nego che ci fosse tanta emozione all’inizio per alcuni, ma credo che ci serva rompere il ghiaccio con queste squadre in vista del campionato.”

Conte: ammirazione e rispetto dal collega Possanzini

Il tecnico del Mantova ha espresso grande stima per Antonio Conte: “Per Antonio nutro un rispetto e un’ammirazione incredibile per quello che ha fatto e quello che farà. È un allenatore preparatissimo, che si aggiorna.”

Possanzini ha poi aggiunto: “Non c’è invidia ma tanta ammirazione perché è un allenatore che fa bene in ogni posto dove va. C’è solo da fargli gli applausi. Spero che possa ripetersi anche a Napoli che è una piazza con un entusiasmo clamoroso.”

Il retroscena su De Laurentiis e il consiglio ai tifosi

Possanzini ha rivelato un interessante retroscena riguardante il presidente del Napoli: “Ho sentito De Laurentiis, mi aveva fatto i complimenti per come stava andando la stagione. È logico che mi rende orgoglioso aver ricevuto un attestato di stima da un presidente così.”

Infine, il tecnico ha offerto un consiglio ai tifosi napoletani: “Se posso dare un consiglio ai tifosi napoletani è di avere pazienza. Sappiamo come gioca il mister, lui è molto determinato e convinto delle proprie idee. Sicuramente avrà bisogno di tempo per tutti i meccanismi, per l’aspetto fisico.”

La qualità del Napoli: un’impressione forte

Possanzini ha concluso elogiando la rosa del Napoli: “Tutti calciatori di qualità incredibile. Dire che uno è più forte è fare un torto a qualcuno. Penso che il Napoli abbia una squadra forte, oggi ne mancavano tanti e penso che con il lavoro si possa far bene.”

