Caso plusvalenze, Bucciantini: “Campionati falsati da 30 anni. Molte squadre hanno vinto così” – VIDEO

Il giornalista Marco Bucciantini affronta il tema plusvalenze ai microfoni di Sky dopo il fischio finale di Juventus-Napoli.

Secondo il giornalista Marco Bucciantini, il calcio italiano è stato influenzato da plusvalenze fasulle per ben 30 anni. Non si tratta di un nuovo problema, ma di una pratica consolidata che ha permesso a molte squadre di vincere campionati attraverso meccanismi poco trasparenti. Di seguito le sue parole a Sky.

“Sono 30 anni che i campionati sono influenzati da plusvalenze fasulle. Non è questo processo che mi condiziona il campionato, sono 30 anni che viene condizionato da plusvalenze fasulle e ora sto qui a pormi il problema? Adesso questo processo lo facciamo, andiamo fino in fondo e spieghiamo bene e poi diventi un faro per evitare tutto quanto ha influenzato in Europa, ma tanto in Italia, gli ultimi 30 anni di calcio. Ci sono tante squadre costruite in questo modo qui, tanti trofei sono arrivati così e ora ci facciamo il problema di condizionamenti per qualche mese? Non accetto questo discorso”.