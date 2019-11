Secondo Pedullà il Napoli vuole incontrare Raiola per discutere di Haaland. Il bomber norvegese del Salisburgo piace anche alla Juve

Erling Braut Haaland, nazionale norvegese, ha incendiato la Champions League in questa stagione diventando il primo giocatore a segnare sette gol nelle prime quattro partite della massima competizione Europea.

Su Haaland ci sono gli occhi dei maggiori club europei tra cui il Napoli. Il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Peddullà, ai microfoni di SportItalia ha rivelato interessanti retroscena sul Haaland

“Stiamo parlando di un fantastico talento, per tutti gli addetti ai lavori molti più di un predestinato. La Juve vuole programmare il futuro ingaggiando un gioiello di questo spessore e ha mosso i primi passi per capire la valutazione (non meno di 80-90 milioni). E il fatto che ci sia dietro Raiola – artefice dell’operazione De Ligt – è un segnale significativo“.

IL NAPOLI VUOLE INCONTRARE RAIOLA PER HAALAND

Pedullà ha poi aggiunto: “Su Haaland c’è il Manchester United, il papà dell’attaccante ha recentemente detto che la Premier sarebbe la destinazione migliore, ma i rapporti tra Raiola e i Red Devils si sono deteriorati dopo il naufragio della cessione di Pogba. Ecco perché la Juve ha voluto programmare questo incontro, a conferma del forte interesse per il classe 2000. Anche il Napoli ha organizzato un summit negli ultimi giorni con Raiola, a testimonianza che stiamo parlando del giovane prospetto più richiesto sul mercato europeo“.