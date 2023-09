Pedullà elogia Spalletti: “A Napoli farà rimpiangere il suo lavoro”

Alfredo Pedullà parla della nuova Italia di Spalletti e del grande lavoro fatto dal tecnico a Napoli: “Lo rimpiangeranno”.

CALCIO NAPOLI. Alfredo Pedullà, noto giornalista sportivo, nel suo editoriale su Sportitalia ha parlato della nuova era dell’Italia targata Luciano Spalletti, soffermandosi anche sull’ottimo lavoro svolto dal tecnico nella sua precedente esperienza al Napoli.

“Facciamo un sincero in bocca al lupo a Luciano Spalletti che ha coronato il sogno di qualsiasi allenatore. È il caso di ribadirlo? Ribadiamolo. Qual è il sogno di qualsiasi allenatore? Fare il selezionatore, finire sulla panchina azzurra, varcare il portone di Coverciano e barricarsi dentro nella speranza di poterci stare il più a lungo possibile” sono state le parole di Pedullà.

Spalletti rimpianto a Napoli

L’editorialista ha poi proseguito parlando dell’esperienza di Spalletti sulla panchina del Napoli: “A Napoli ha completato un lavoro incredibile, lo rimpiangeranno. E ci sono le condizioni perché si ripeta in FIGC, ripristinando quel minimo di meritocrazia che Mancini aveva messo sotto i piedi“.

Parole d’elogio quindi per il tecnico toscano, capace di portare il Napoli a vincere l’ultimo scudetto dopo un eccellente cammino in Serie A. Un lavoro, quello di Spalletti, che secondo Pedullà verrà rimpianto dalla piazza partenopea.

Le critiche a Mancini

Infine, Pedullà non ha risparmiato critiche al predecessore di Spalletti sulla panchina della Nazionale, Roberto Mancini: “Mancini si faceva fare i complimenti per aver convocato Zaniolo, ma poi il campionato lo riteneva un optional e lasciava a casa chi aveva rubato l’occhio per tutto l’anno. L’esempio Zaccagni rende l’idea perché Mancini vuole vincere, con le sue spiegazioni, anche quando ha straperso”.

Ora per l’Italia inizia l’era Spalletti, con la speranza di tornare presto ai vertici del calcio mondiale.