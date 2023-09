Xavier Jacobelli: “Rinnovo Kvara? il vero colpo del Napoli è stato un altro”

Xavier Jacobelli ha commentato le vicende di casa Napoli, affermando che il vero colpo è stato trattenere Osimhen piuttosto che il rinnovo di Kvaratskhelia.

CALCIO NAPOLI. Xavier Jacobelli è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare delle ultime vicende in casa Napoli. In particolare, Jacobelli si è soffermato sul possibile rinnovo di Kvaratskhelia e sulla conferma di Osimhen.

“Stiamo parlando della squadra campione d’Italia, che è stata sconfitta nell’ultima uscita contro un’ottima Lazio” ha dichiarato Jacobelli. “Non bisogna però pensare che il Napoli sia andato in crisi, perché quando si cambia allenatore è normale incappare in qualche battuta d’arresto“.

Riguardo al rinnovo di Kvaratskhelia, Jacobelli è stato cauto: “Vedremo che cosa accadrà, mentre al momento è un affare non aver lasciato partire Osimhen“. Il Napoli è infatti riuscito a resistere alle ricche offerte arrivate in estate per il bomber nigeriano, blindandolo con un nuovo contratto.

“Trattenere un giocatore come Osimhen è stato il vero colpo del Napoli in questa sessione di mercato” ha concluso il giornalista. “La conferma del nigeriano è stata quasi come un nuovo acquisto per gli azzurri”. Osimhen è una pedina fondamentale negli schemi di Garcia e la sua permanenza può rivelarsi decisiva nella lotta scudetto.