Pedullà: "Colloquio Napoli-agente Osimhen senza intoppi. Ecco le cifre"

Colloquio Napoli-agente Osimhen senza intoppi lo riferisce l’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà.

Victor Oshimen è un nuovo giocatore del Napoli, si aspetta solo il tweet di Aurelio De Laurentiis. Nel pomeriggio erano arrivate conferme autorevoli, dal fratello del giocatore e dal suo entourage. Victor Osimhen sarà l’acquisto più costoso dell’era De Laurentiis. Nel pomeriggio era previsto un incontro tra il Napoli e l’agente di Oshimen. Un’ulteriore conferma arriva dal giornalista ed esperto di calciomercato di SportItalia, Alfredo Pedullà. Il cronista su Twitter ha pubblicato un messaggio per tutta la tifoseria napoletana:

“Colloquio Napoli-agente Osimhen senza intoppi. Stasera partita: poi, poi, poi… usciamo da 70 giorni no stop. Confermato: 50 milioni più Karnezis più bonus e fuochi d’artificio“.

Victor Osimhen è stato fortemente voluto da Gennaro Gattuso e Cristiano Giuntoli. Il bomber nigeriano si aggregherà alla squadra per il ritiro di Castel di Sangro, il Napoli ha ricevuto proprio in queste ore il permesso del Lille.