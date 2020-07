Osimhen, vacanza in Nigeria. Il bomber si sta rilassando in attesa di cominciare la nuova avventura con il Napoli. Altro che ville e aerei personali.

Victor Osimhen è di fatto un nuovo giocatore del Napoli. Il bomber nigeriano guadagnerà quasi 5 milioni l’anno. L’ingaggio che percepirà dal Napoli lo include nella top ten dei giocatori africani più pagati di sempre. Nonostante il lauto stipendio Victor Osimhen non dimentica le proprie origini come ha sottolineato la redazione sportiva di Areanapoli.it.

Nei giorni scorsi, Osimhen, è tornato in Nigeria a Lagos dove sta trascorrendo un periodo di vacanza. Niente yacht e ville di lusso come ci ha abituato CR7. Le foto delle vacanze del campione Portoghese, sono ovunque e rappresentano l’ostentazione della ricchezza. Un mondo troppo lontano per la gente comune. Victor ha preferito restare il ragazzo semplice di una volta.

Cresciuto in Nigeria, perse la madre quando era molto piccolo. Suo fratello, anch’egli attaccante, abbandonò il calcio per sostenere economicamente la famiglia. Il piccolo Victor, in seguito, lo aiutò vendendo l’acqua per strada. Il ragazzo ne ha fatta tanta di strada in questi ultimi anni fino a diventare uno degli attaccanti più forti del panorama calcistico mondiale. Il Napoli lo sta per acquistare per la bellezza di 50 milioni di euro.

La foto di Osimhen in Nigeria, ha colpito il popolo del Web al punto che in poche ore è diventata virale.