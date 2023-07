Pavan: “Giuntoli-Juve? Nomi a sorpresa e ridimensionamento ingaggi. La sintonia con Allegri…”

Il giornalista Massimo Pavan ha analizzato le priorità e gli obiettivi di Cristiano Giuntoli alla Juventus.

Cristiano Giuntoli ha detto addio al Napoli dopo otto anni di qualità e quantità per accasarsi alla Juventus. Dopo aver firmato la liberatoria per i compensi ancora non goduti (tre mensilità, pari a 390mila euro), ignorando anche il premio scudetto da 500mila, si è preso quella libertà che auspicava ormai da almeno due mesi. In molti hanno salutato il direttore sportivo, ringraziandolo per il lavoro fatto, per avere fatto colpi di mercato come Elmas, Osimhen, ma anche Kvaratskhelia, Lobotka e Kim. Non tutti però hanno accolto la decisione di Giuntoli, infatti non gli viene perdonato il fatto che sia andato proprio alla Juventus, acerrima rivale del Napoli.

A dire la sua è stato anche il giornalista Massimo Pavan che su TuttoJuve ha analizzato le sfide e gli obiettivi che il dirigente dovrà affrontare sin da subito alla Juventus:

“Da Giuntoli mi aspetto dei nomi a sorpresa, ma soprattutto un ridimensionamento degli ingaggi. Credo che l’obiettivo sarà quello di arrivare a giocatori che non costano tanto come ingaggio, magari alcuni saranno anche delle scommesse. La sintonia con Allegri dovrà essere la base per una buona stagione, la prossima settimana si incontreranno e vedranno di allineare gli obiettivi”.

Giuntoli si prepara ad affrontare una delle sfide principali della sua nuova avventura alla Juventus: rinforzare la squadra senza gravare eccessivamente sul bilancio del club, investendo in giocatori di talento ma con ingaggi più contenuti.