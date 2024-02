Colpo di scena al Napoli, Giordano: “Saltato accordo con Conte per 28 milioni. In pole c’è Farioli”

Clamoroso retroscena per la panchina del Napoli: accordo saltato per Antonio Conte. De Laurentiis guarda a Farioli per la prossima stagione.

La tumultuosa stagione del Napoli si arricchisce di nuovi colpi di scena: l’accordo economico tra il club e Antonio Conte, trovato mesi fa, è saltato. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha provato per tre volte a portare l’ex allenatore dell’Inter sulla panchina azzurra, ma senza successo. A svelare il cruciale retroscena è il giornalista Marco Giordano, il quale ha rivelato che dietro l’inaspettato stop ci sarebbe una clausola imposta dal presidente partenopeo.

Secondo Giordano, l’accordo prevedeva un contratto triennale da 28 milioni netti per Conte, ma con una condizione particolare: il triennale sarebbe scattato solo in caso di condivisione degli obiettivi di mercato. Una condizione che, secondo quanto dichiarato dal giornalista, avrebbe creato uno stallo nei negoziati. Contro la volontà di De Laurentiis, Conte avrebbe preteso che il rinnovo contrattuale scattasse comunque, anche in caso di addio anticipato per la mancata condivisione della strategia sul mercato.

“Tra Antonio Conte ed il Napoli c’è stata una sorta di clausola voluta da Aurelio De Laurentiis. L’accordo, nei mesi scorsi, per un contratto da 28 milioni netti per 3 anni e mezzo era stato trovato. Il triennale sarebbe scattato solo in caso di condivisione degli obiettivi di mercato: Conte, invece, ha preteso che il rinnovo scattasse ugualmente, anche in caso di addio anticipato per la mancata condivisione della strategia sul mercato”.

La scelta del nuovo allenatore

Il Napoli si trova ora a una svolta importante nella scelta del nuovo allenatore, e in pole position sembra esserci Francesco Farioli, attuale tecnico del Nizza. Il nome di Farioli era già stato accostato al Napoli alcune settimane fa, e ora sembra guadagnare sempre più consensi. Farioli, classe 1989, ha dimostrato di essere un ottimo protagonista in Ligue 1 e il presidente De Laurentiis sembra seguirne attentamente le evoluzioni, inserendolo nella lista dei possibili allenatori per la prossima stagione.

“Ora, in pole per la panchina azzurra c’è Farioli“, ha sottolineato il giornalista sul suo profilo X.

La telenovela della panchina partenopea continua, e i tifosi sono in attesa di conoscere il nome del nuovo ‘comandant’e che guiderà la squadra in questa stagione travagliata.