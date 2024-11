Pagelle Inter-Napoli 1-1: Buongiorno monumentale, Lukaku delude ancora

Il difensore azzurro guida la resistenza del Napoli a San Siro con una prestazione da 9 in pagella

Il Napoli di Antonio Conte strappa un prezioso pareggio a San Siro contro l’Inter. Una prestazione di carattere degli azzurri, trascinati da un monumentale Buongiorno in difesa e dal gol di McTominay. Ancora una volta deludente Lukaku contro la sua ex squadra. Ecco le pagelle Inter-Napoli 1-1 a cura di napolipiu.com.

Pagelle Inter-Napoli 1-1: voti e tabellino degli azzurri

MERET 6 – Attento nelle uscite, incolpevole sul gol di Calhanoglu.

DI LORENZO 6 – Gara di sostanza del capitano, che contiene bene le folate nerazzurre sulla sua fascia.

RRAHMANI 7 – Solido e preciso negli interventi, forma con Buongiorno una coppia quasi invalicabile.

BUONGIORNO 9 – Prestazione monumentale del centrale. Domina in area, anticipa tutti e non sbaglia un intervento. Leader.

OLIVEIRA 7 – Spinge con continuità e non soffre in fase difensiva. In crescita.

ANGUISSA 6 – Ordinato ma senza acuti. Si limita al compitino.

GILMOUR 6 (15′ st Lobotka 6) – Geometrie essenziali, lascia il posto a Lobotka che mantiene gli equilibri.

MCTOMINAY 7 – Sigla il vantaggio con un inserimento perfetto. Dinamico e presente in entrambe le fasi.

POLITANO 6.5 (39′ st Ngonge sv) – Vivace e propositivo, mette in difficoltà la difesa nerazzurra.

LUKAKU 5.5 (32′ st Simeone 6.5) – Ancora una prova opaca contro la sua ex squadra. Simeone entra meglio.

KVARATSKHELIA 7.5 – Il più pericoloso dei suoi, semina il panico nella difesa interista.

CONTE 6 – Il suo Napoli mostra carattere e organizzazione. Un punto prezioso per la classifica.

La direzione arbitrale

MARIANI 4.5 – Direzione insufficiente. Concede un rigore generoso e grazia Dumfries in diverse occasioni, mancano alcuni cartellini evidenti.

Il Napoli sale a quota 26 punti e mantiene la vetta solitaria della Serie A, mentre l’Inter raggiunge a 25 punti Lazio, Fiorentina e Atalanta. Continuate a seguire napolipiu.com per le analisi post partita e tutte le ultime notizie sugli azzurri.