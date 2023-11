Ottavi Coppa Italia, Napoli-Frosinone: data e orario

Agli ottavi di Coppa Italia il Napoli affronterà il Frosinone di Di Francesco. La gara si giocherà al Maradona il 19 dicembre alle 21.

Notizie calcio Napoli – È stato definito il match tra Napoli e Frosinone valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Le due squadre si affronteranno al Diego Armando Maradona martedì 19 dicembre 2023 con fischio d’inizio alle ore 21.00.

Napoli-Frosinone per gli ottavi di Coppa Italia

Il Frosinone di Di Francesco ha staccato il pass per il prossimo turno eliminando il Torino ai tempi supplementari. Ora l’ardua sfida contro i campioni d’Italia guidati da Rudi Garcia.

Il Napoli, detentore del trofeo, vuole fare strada anche in questa edizione della Coppa. L’ostacolo Frosinone non è dei più proibitivi sulla carta, ma come sempre il campo potrà riservare sorprese.

I tifosi azzurri sperano che la sfida possa dare la scossa ad una stagione fin qui deludente. Appuntamento al 19 dicembre al Maradona per Napoli-Frosinone, match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2023/2024.

