Osimhen, il rinnovo con il Napoli è ancora un rebus: l’addio a zero stuzzica il nigeriano

Osimhen sta riflettendo sull’offerta di rinnovo del Napoli: la tentazione di liberarsi a costo zero nel 2024 c’è.

NAPOLI – Dopo aver rifiutato le avances milionarie dall’Arabia Saudita, il futuro di Victor Osimhen al Napoli resta in bilico. L’attaccante nigeriano sta riflettendo sulla proposta di rinnovo presentata da Aurelio De Laurentiis, un biennale con ingaggio portato a 11 milioni di euro l’anno, ma con clausola rescissoria fissata a 150 milioni.

Secondo le ultime indiscrezioni, Osimhen sarebbe tentato dall’idea di non firmare e lasciare il Napoli a parametro zero nel 2024, a un anno dalla scadenza naturale del contratto. Il calciatore, che con più di 20 gol è stato uno dei principali protagonisti della cavalcata scudetto degli azzurri, punterebbe ad ottenere un ingaggio ancora più alto, dato che si libererebbe a costo zero.

La dirigenza partenopea resta in attesa di una risposta mentre il giocatore continua a riflettere. Il tempo stringe, visto che il mercato in entrata in Arabia Saudita si chiuderà a breve, togliendo di fatto questa opzione dal tavolo. Da Castel Volturno filtra comunque ottimismo, Osimhen non ha posto ultimatum e il suo entourage ha confermato la volontà di restare. Per De Laurentiis però è fondamentale blindare uno dei gioielli della rosa con un prolungamento.