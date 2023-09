Alvino: “Ecco cosa mi ha detto un tifoso del Napoli. Sono sconvolto”

Il giornalista Carlo Alvino si è soffermato sul momento attuale del Napoli condividendo un retroscena su un tifoso azzurro.

Carlo Alvino, noto giornalista e conduttore televisivo e radiofonico, ha condiviso le sue opinioni sul momento attuale del Napoli. Durante una recente trasmissione su Kiss Kiss, Alvino ha analizzato la prestazione della squadra azzurra nell’ultimo match contro la Lazio. Ha sottolineato che nel secondo tempo la squadra ha mostrato segni di indebolimento, perdendo l’organizzazione tra i reparti.

“Contro la Lazio, nel secondo tempo, la squadra si è sfilacciata, ha perso le giuste distanze tra i reparti. Quando il Napoli perde bisognerebbe giocare dopo pochi giorni. Ora purtroppo la sosta dovuita agli impegni delle nazionali ci costringerà a sentir parlare ancora per un bel po’ di tempo di quanto è accaduto al Diego Armando Maradona”.

Durante la trasmissione radiofonica, Alvino ha condiviso una curiosa esperienza personale: ha ricevuto una chiamata da un appassionato tifoso del Napoli che ha espresso un’opinione sorprendente.

“Ho ricevuto una telefonata assurda. Un tifoso azzurro mi ha chiamato e ha detto che qualora il Napoli di Garcia finisse secondo in questa annata calcistica sarebbe un fallimento. Ma ci rendiamo conto? Stiamo perdendo la ragione, il senso della realtà. In questi anni nessuna squadra ha vinto con regolarità se si escludono quelli lì e per le note vicende (appare chiaro il riferimento alla Juventus, ndr)“.