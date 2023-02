Pavarese: “Osimhen ha superato Higuain e Cavani ma altri due inarrivabili”

Gigi Pavarese dichiara che Victor Osimhen ha superato Gonzalo Higuain ed Edinson Cavani ma altri due sono inarrivabili

Gigi Pavarese, ex dirigente del Napoli scudettato, esprima la sua opinione sulla stagione azzurra ai microfoni di Radio Marte: “Analogie tra la corsa scudetto di quest’anno e quella di fine anni Novanta? Non dimentichiamo che l’anno successivo al primo scudetto della storia avevamo accumulato 5-6 punti vantaggio e lì forse peccammo di troppa presunzione: eravamo convinti d’aver già vinto, al punto che in società già pensavamo ad organizzare la festa del secondo scudetto, poi perdemmo terreno e non riuscimmo più a tenere il passo degli altri”.

Per Pavarese il Napoli mostra un grande rispetto per gli avversari

Pavarese ha poi proseguito: “Il Napoli di Spalletti, però, sta dimostrando di avere fame e non credo che calerà. Vedo, soprattutto, un grande rispetto per gli avversari: questa è la vera forza. Non solo: il Napoli è l’immagine si Spalletti, che trasmette un grande senso di appartenenza. Chiunque indossi questa maglia deve avere un profondo rispetto non solo per la città ed i tifosi, ma anche per chi ha vestito la maglia azzurra prima di loro”.

Infine Pavarese applaude Victor Osimhen: “Per me, il nigeriano ha superato di gran lunga Gonzalo Higuain ed Edinson Cavani e viene subito dopo Antonio Careca e Bruno Giordano, che restano quasi inarrivabili sul piano tecnico”.